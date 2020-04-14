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Жээнбеков, Путин, Лукашенко, Токаев и Пашинян обещают победить коронавирус

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- Александр Тузов
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Как сообщили VB.KG в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, сегодня, 14 апреля, лидеры государств ЕАЭС президенты Кыргызстана, России, Беларуси и Казахстана Жээнбеков, Путин, Лукашенко и Токаев и глава правительства Армении Пашинян обнародовали подготовленное ими в режиме видеоконференций совместное заявление в связи с пандемией COVID-19.

Бишкекские аналитики главным моментом заявления считают следующее: "Мы твердо уверены в том, что преимущества интеграции помогут нашим странам и народам достойно справиться с этим испытанием".

В качестве членов Высшего Евразийского экономического совета эти лидеры призвали все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права.

Пятерка лидеров заявила, что выступает за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты.

Лидеры пяти стран ЕАЭС заверили мировое сообщество:

- Принимаемые нашими государствами меры оперативного и системного характера направлены на смягчение воздействия пандемии COVID-19 на экономики наших стран и обеспечение функционирования единого экономического пространства. Исходим из того, что введенные во всем мире ограничения, вызванные пандемией COVID-19, являются вынужденной мерой и со снятием угроз для жизни и здоровья людей будут отменены, - заявили президенты Жээнбеков, Путин, Лукашенко, Токаев и премьер-министр Пашинян.

Они констатировали, что коронавирусная инфекция COVID-19, объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемией и охарактеризованная как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, ведет к существенному снижению мобильности населения, затрудняет торговлю товарами и услугами, вызывает волатильность на глобальных финансовых и сырьевых рынках, создает риски дезинтеграции для мировой и региональных экономик,

Как бы в ответ этим рискам и угрозам пятерка лидеров стран ЕАЭС подтвердила "готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии COVID-19, сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития государств – членов Евразийского экономического союза, обеспечения социальной и макроэкономической стабильности в наших странах, поддержания деловой и инвестиционной активности".

Еще один важный тезис "заявления пяти лидеров": борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности.

Лидеры пообещали, что в рамках борьбы с пандемией COVID-19 они "нацелены продолжать оказывать необходимое содействие друг другу, укреплять системы здравоохранения, проводить совместные научные исследования в области разработки средств профилактики, диагностики и лечения инфекций, совершенствовать алгоритмы взаимодействия при реагировании на эпидемии".

Эти лидеры поручили правительствам, центральным (национальным) банкам государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии осуществлять скоординированные меры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, укреплению нашего экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, поддержке граждан наших государств и бизнеса для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/387178
Теги:
банковский сектор, правительство, Армения, ЕАЭС, Касым-Жомарт Токаев, COVID-19, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, Александр Лукашенко
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