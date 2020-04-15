Бери, что дают! Мэрия просит с пониманием отнестись к раздаче гумпомощи

Советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова призывает читателей VB.KG с пониманием отнестись к раздаче продуктов в виде гуманитарной помощи. По ее словам, прямо на месте раздачи некоторые отказываются от всей гумпомощи или ее части в пользу других людей, такие ситуации отлажены.

Дело в том, что диапазон мнений о недавних раздачах гумпомощи муниципальными чиновниками очень широкий.

Одни бишкекчане в комментариях VB.KG пишут так: "Конечно, хотелось бы лучше, но хотя бы мука, чем совсем ничего". Или: "Надо с пониманием относиться к ситуации, положение серьзное, спасибо, что мука есть, из муки можно много чего приготовить, это лучше, чем полстраны умрет из-за вируса".

Другие настаивают: "А с чем эту муку кушать? С мукой, что ли? Хоть масла дайте. Рис дайте. Чай, сахар, макароны. Для разнообразия картошки, морковки. Вас не просят колбасу раздавать с сыром. Дайте элементарное".

И вот явно с учетом подобных пожеланий команда муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" совместно со столичными строительными компаниями и организациями организовала помощь горожанам.

Гуля Алмамбетова рассказывает:

- Частных компаний, желающих помочь, оказалось много, так много, что закупленные 9 тонн продуктов просто не вместились в целый автобус, доставку делают уже второй день. Масло, сахар, рис, крупу и макароны получат горожане, которые нуждаются в помощи больше всего согласно спискам МТУ, районных штабов. Мы пытаемся охватить всех нуждающихся горожан, малоимущих, многодетных семей, ЛОВЗ и пенсионеров, поэтому гумпомощь оказывается точечно по спискам и заявкам. Мэрия города Бишкек выражает искреннюю благодарность горожанам за руку помощи в это непростое время! – просит передать Гуля Алмамбетова спонсорам и энтузиастам.