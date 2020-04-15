Куда обращаться, чтобы срочно продезинфицировали вашу улицу?

Куда и к кому необходимо обращаться, если нужно провести дезинфекцию на какой-либо территории? На этот вопрос эксклюзивно для VB.KG ответила советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова

- Если хотите, чтобы именно вашу улицу или мусорную контейнерную площадку по соседству с вами продезинфицировали, обращайтесь к нам через своих председателей квартальных или домовых комитетов, - сказала она.

Алмамбетова сообщила, что сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" в рамках борьбы с коронавирусом продолжают дезинфекцию столичных улиц, тротуаров, подземных и надземных переходов, зданий и территорий хозяйствующих субъектов во всех четырех районах города.

В Первомайском районе спецобработку в течение месяца ежедневно проходили 44 улицы, продезинфицирована 191 контейнерная площадка (КП), 1053 мусорных бака и 195 остановок района.

В Ленинском районе вычищено 48 улиц, под волну дезинфекции попали 197 КП, 1095 баков, 164 остановки. В подчиняющемся акимиату Ленинскогор района селе Чоң-Арык санобработку прошли 14 улиц.

На территории Свердловского района дезинфекция прошла на 32 улицах, очищены 187 КП, 1 тысяча 149 контейнеров, 301 остановка.

В Октябрьском районе санитарной смесью отмываются 42 улицы, мусорные баки и площадки дезинфицирует и вывозит ТБО компания "КомТрансКом".

Итого обработано 179 улиц, 127 объектов, 654 КП, 3 тысячи 860 контейнеров, 1095 остановок.

В борьбе с пандемией задействовано 76 сотрудников "Тазалыка" на 24 поливомоечных машинах и мини-тракторах "Беларус".

Как сообщает мэрия, "для приготовления спецсмеси мы используем гипохлорит кальция в соотношении 100 граммов на 10 литров воды, данная концентрация не навредит человеку, а тем более почве или зеленым насаждениям".

- Не переживайте! Раствор безопасен для здоровья людей и окружающей среды. Дезинфекция моментально обеззараживает поверхности и быстро высыхает. После обработки улиц горожане не принесут в дом инфекцию на подошвах обуви. Тотальная дезинфекция продолжается, будем держать вас в курсе, - обещает VB.KG Гуля Алмамбетова. - Бишкек – любимый чистый город!