Восстановлена работа КПП "Иркештам" на границе с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

14 апреля по итогам проведенных переговоров достигнута договоренность с Китайской Народной Республикой о восстановлении работы КПП "Иркештам" на кыргызско-китайской государственной границе. КПП открыто исключительно для грузовых перевозок двух стран.

Вопрос работы КПП "Торугарт" будет рассматриваться сторонами с учетом дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в регионе. При этом, ограничения для прохождения границы гражданами двух стран сохраняются.