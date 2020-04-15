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Восстановлена работа КПП "Иркештам" на границе с Китаем

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- Оксана Гут
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Восстановлена работа КПП "Иркештам" на границе с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

14 апреля по итогам проведенных переговоров достигнута договоренность с Китайской Народной Республикой о восстановлении работы КПП "Иркештам" на кыргызско-китайской государственной границе. КПП открыто исключительно для грузовых перевозок двух стран.

Вопрос работы КПП "Торугарт" будет рассматриваться сторонами с учетом дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в регионе. При этом, ограничения для прохождения границы гражданами двух стран сохраняются.


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URL: https://www.vb.kg/387192
Теги:
граница, грузоперевозки, Китай, Кыргызстан, карантин
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