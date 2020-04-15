В Оше и двух районах Ошской области сократили комендантские часы

В городе Ош, в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области сокращено на два часа время комендантского часа. Соответствующий приказ подписал комендант южной столицы Малик Нурдинов, сообщают в комендатуре.

Согласно приказу, с 16 по 30 апреля комендантский час будет вводиться с 21:00 и до 06:00 часов утра. Ранее людям на улицу нельзя было выходить с 20.00 до 7.00 часов.

Напомним, накануне президент Сооронбай Жээнбеков своим указом продлил до 30 апреля режим чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области. Также этот список пополнили город Нарын и Ат-Башинский район Нарынской области.