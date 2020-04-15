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Количество контактных лиц с больными COVID-19 составило почти 7,5 тысяч

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- Оксана Гут
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Минздрав принимает меры для снижения числа зараженных COVID-19. Об этом на брифинге 15 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его словам, на сегодня определены границы очагов вспышки коронавируса в стране. Сейчас идет третья волна заражения - среди местных жителей.

На 15 апреля на обсервации по Кыргызстану находятся 902 человека. С 5 апреля в лаборатории поступило 28 222 образцов на исследование, проведено 27 033, из них за сутки – 981.

Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 составило 7 455. В том числе, близкие контакты (I категория) – 1 528, другие контакты (II категория) – 5 977.

Среди "других" также зараженные медики. Их на сегодня, напомним, 98. Главный санитарный врач заявил, что по каждому случаю будут проведена отдельная проверка.

"COVID-19 - это очень высокое контагиозное заболевание. Сказать от чего идет заражение медиков очень сложно. По каждому случаю постараемся разобраться. Созданы группы, которые состоят из ведущих специалистов. Они по республике проводят исследования, чтобы выработать рекомендации по профилактике таких случаев непосредственно среди медицинских работников", - сказал Усенбанев.


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URL: https://www.vb.kg/387199
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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