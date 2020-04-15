Кыргызстан вновь может получить из РФ тесты на короновирус

Россия готовится отправить в страны СНГ еще 300 тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщили росси йские СМИ со ссылкой на источник, близкий к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается, в марте Россия уже передала партнерам по Содружеству, в том числе Кыргызстану, 1376 набора, которые позволяют сделать более 100 тысяч проверок на COVID-19. Эти средства лабораторной диагностики нового коронавируса разработаны федеральным бюджетным учреждением науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

В апреле-мае готовится дополнительная поставка 3065 тест-наборов для лабораторной диагностики, рассчитанных на 300 тысяч анализов.

"Взаимодействие в области противодействия эпидемиям, включая безвозмездную поставку современных средств диагностики и профилактики инфекций, вносит существенный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиту здоровья населения на евразийском пространстве", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Тем временем, как проинформировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса. И уже произвела первую партию препарата от коронавируса для клинических испытаний.

Это лекарство ранее тестировалось в других странах, но Россия смогла создать аналог. В течение короткого времени, по словам министра, будут оценены доклинические исследования. И новый препарат от коронавируса начнут тестировать, чтобы улучшить исходы по терапии заболеваний.