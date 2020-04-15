В Сургуте кыргызстанец попался с наркотиками

В Сургуте (город в Ханты-Мансийском автономный округе – Югра) за наркоторговлю будет осужден уроженец Кыргызстана. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере", сообщили в прокуратуре ХМАО.

Как отмечается, органами расследования установлено, что 28-летний безработный гражданин КР в ноябре 2019 года приобрел у неустановленного лица через тайники-закладки наркотические средства синтетического производства с целью дальнейшей их реализации на территории города.

"Однако свои преступные намерения злоумышленник до конца довести не смог, так как был задержан сотрудниками полиции по месту своего жительства. Из незаконного оборота изъято 200 грамм запрещенных веществ", - проинформировали в надзорном органе.

Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. И вот теперь прокурор Сургута утвердил в отношении него обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция упомянутой статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Процесс по аналогичному делу в отношении другого кыргызстанца сейчас проходит еще в одном городе ХМАО – Нижневартовске. У него было изъято 150 граммов наркотиков. Обвинение ему предъявлено по той же статье УК РФ.