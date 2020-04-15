Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане в связи с локальными ливневыми дождями селеопасно

43  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Штормовое предупреждение: с 15 по 16 апреля осадки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 15 по 16 апреля в горных районах, на автодорогах Бишкек-Ош 121-137 км (пер. Төө-Ашуу), 198-250 км (пер. Ала-Бел, ущ.Чычкан), Ала-Бука-Каныш-Кыя 72-74 км (пер. Чапчыма), Каракол-Эңилчек 64-90 км (пер.Чон-Ашуу) ожидается сход снежных лавин, снежные заносы и в некоторых участках снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде на лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

15 апреля в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями по горным и предгорным районам Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей селеопасно.

В этой связи соблюдая меры безопасности необходимо провести очистку каналов, а также дренажных сетей с привлечением сил и средств местного населения, учреждений, предприятий и организаций (независимо от форм собственности).

"Со стороны МЧС КР в целях недопущения гибели людей и снижения материального ущерба были издана телефонограмма, которая доведена до соответствующих служб Гражданской защиты, полномочным представителям правительства в областях и мэрам гг. Бишкек, Ош. Также Центром управление кризисных ситуациях при МЧС КР разосланы СМ- оповещения до населения по средствам сотовых операторов", - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387208
Теги:
МЧС, сель, штормовое предупреждение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  