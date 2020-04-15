В Кыргызстане в связи с локальными ливневыми дождями селеопасно

Штормовое предупреждение: с 15 по 16 апреля осадки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 15 по 16 апреля в горных районах, на автодорогах Бишкек-Ош 121-137 км (пер. Төө-Ашуу), 198-250 км (пер. Ала-Бел, ущ.Чычкан), Ала-Бука-Каныш-Кыя 72-74 км (пер. Чапчыма), Каракол-Эңилчек 64-90 км (пер.Чон-Ашуу) ожидается сход снежных лавин, снежные заносы и в некоторых участках снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде на лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

15 апреля в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями по горным и предгорным районам Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей селеопасно.

В этой связи соблюдая меры безопасности необходимо провести очистку каналов, а также дренажных сетей с привлечением сил и средств местного населения, учреждений, предприятий и организаций (независимо от форм собственности).

"Со стороны МЧС КР в целях недопущения гибели людей и снижения материального ущерба были издана телефонограмма, которая доведена до соответствующих служб Гражданской защиты, полномочным представителям правительства в областях и мэрам гг. Бишкек, Ош. Также Центром управление кризисных ситуациях при МЧС КР разосланы СМ- оповещения до населения по средствам сотовых операторов", - говорится в сообщении.