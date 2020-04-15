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Минюст нарушает закон? Главой ФПК вновь указан Мирбек Асанакунов

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- Виктория Гунгер
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Чуй-Бишкекское управление юстиции в режиме ЧП внесло изменение в данные о руководителе Федерации профсоюзов Кыргызстана, заменив Рыскуль Бабаеву на Мирбека Асанакунова. Об этом VB.KG сообщили представители организации.

В настоящее время в реестре стоит такая запись:

По словам адвоката ФПК Анары Кыштобаевой, это, несмотря на то, что есть решение Совета Федерации о снятии Мирбека Асанакунова с должности главы по факту подделки трудовой книжки.

- В настоящее время СФПК на должность главы профсоюзной организации утверждена исполняющая обязанности председателя Рыскуль Бабаева. Ранее именно она фигурировала в реестре Минюста. Сейчас же мы к своему удивлению обнаружили, что на карантине данные в корне изменились. Несмотря на режим ЧП и карантин, а также приостановку следственных мероприятий, госреестр, меняет данные. Мы хотели бы знать, на основании какого документа были внесены изменения в юрлицо? Тем более, человек не является главой ФПК. Чтобы изменить статус председателя необходимо решение Совета Федерации. Такого Совета не было. Не было и определения суда об отмене предыдущего решения СФПК. Соответственно, нет таких документов и у Асанакунова. Минюст – гарант конституционных прав, законотворческий орган. И если он нарушает закон, о чем тогда говорить?! – подчеркнули представители Федерации профсоюзов.

Вот какие данные были указаны до внесения изменения ведомством:

Представители ФПК добавили в беседе с VB.KG, что, если действительно есть весомые документы на изменение данных в реестре юрлиц, то они бы хотели ознакомиться с ними и, соответственно, оспорить в рамках закона в судебном порядке.

- Но, насколько нам известно, на сегодняшний день таких документов нет. Поэтому, произошедшее - абсолютно незаконно, - возмутились они.

Напомним, 5 февраля 2020 года на заседании Совета Федерации профсоюзов Кыргызстана члены ФПК проголосовали за снятие с должности Мирбека Асанакунова. Обязанности председателя взяла на себя общим решением Совета действующий член этой организации Рыскуль Бабаева. Позже данные о ее назначении с пометкой "и.о." были внесены и в реестр Минюста.


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URL: https://www.vb.kg/387209
Теги:
суд, федерация, Кыргызстан, Мирбек Асанакунов
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