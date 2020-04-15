"Тюльпановая революция" в Бишкеке сумела себя защитить

Высаженные мастерами-зеленхозовцами тюльпаны в Бишкеке не только благополучно пережили недавнее похолодание со снегопадом, но и могут радовать бишкекчан до конца апреля. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь Бишкекзеленхоза Аида Айдаралиева,

По ее словам, затем луковицы тюльпанов бережно выкопают и сохранят до осени. Такое вот многолетнее чудо.

- На их месте озеленители высадят петунии, тагетесы (бархатцы) помпонные и лепестковые,львиные зевы, георгины, циниисальвии, агератумы синии, бегонии, алиссумы, цинерарии, катарантусы, колеусы. Сейчас эти цветы выращивают в теплицах двух оранжерейных хозяйств. Начнут посадки с площади Победы – сюда предназначены красные сальвии и оранжевые тагетесы, - рассказала Айдаралиева.

Но вернемся к тюльпанам. Как уже ранее сообщал VB.KG, по подсчетам мэрии, всего в этом году на клумбах столицы зацвели 185 тысяч тюльпанов, 10 сортов. Они начали цвести вокруг памятника Курманжан Датки, на Аллее молодежи, у Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, в Театральном сквере у монумента Дружбы народов, возле "Белого дома", у зданий Свердловского и Октябрьского акимиатов, у пересечений улиц Фрунзе и Ибраимова, Ахунбаева и Седьмого апреля и на Южной магистрали.

А сегодня советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова с гордостью сообщает:

- Городские службы бесперебойно работают по благоустройству города: строят и ремонтируют дороги и тротуары, парки и скверы, велодорожки, освещают улицы, переулки, ухаживают за зелеными насаждениями. Мы рады сообщить, что наши всеми полюбившиеся тюльпаны на городских клумбах выжили после холодов, снегопада и продолжают цвести. Скоро трудолюбивые эжешки - сотрудницы "Бишкекзеленхоза" начнут посадку многолетних цветов. Пандемия пройдет, а красивый и ухоженный город останется. Дорогие горожане! Пожалуйста, оставайтесь дома, а мы будем делать все, чтобы город становился лучше, - призывает Алмамбетова.