Почему Отунбаевой можно, а матершиннице нельзя? (видео)

Дважды за несколько дней бишкекчанки становились участницами конфликтов с милицией. Что это? Неужели челлендж, запущенный милиционерами (все-таки видео снимают они) от скуки или ради хайпа? Или это необъявленная война с молодыми феминистками столицы, начало которой было положено во время разгона женского марша 8 марта?

В прошлую субботу социальные сети республики "бомбило" от просмотра ролика с юной жительницей столицы, ставшей участницей скандала с милиционерами. Девушка по имени Каныкей вышла на пробежку и была сильно недовольна тем, что ее остановили правоохранители. Диалог засняли на телефон и слили в интернет.

Видео получилось хайповым из-за наряда молодой особы. Каныкей была одета в весьма откровенные шорты. Разумеется, ее поведение и одежда стали предметом бурного обсуждения в Интернете.

Другая бишкекчанка, поскандалившая с сотрудниками правоохранительных органов, стала не только звездой кыргызского сегмента интернета. На сегодня известно, что она является фигуранткой расследования по статье "Хулиганство" УК КР. Решением суда ей избрана мера пресечения – 15 суток ареста.

В итоге за несдержанность в высказываниях девушке может грозить штраф до 300 тысяч сомов или даже тюремный срок от 2,5 до 5 лет.

Это наказание слишком суровое для нее. Понятно, что народ (а правоохранители, возможно, больше всех) оскорблен тем фактом, что девица на эмоциях заявила, что "все кыргызы бараны и мырки". Однако, в нашей стране есть те, кто своими действиями наносят гораздо более глубокие раны самолюбию кыргызстанцев – воровством, избиением жен и детей, коррупционными действиями. И ничего, живут себе, как ни в чем не бывало.

Несоразмерность наказания, избранного для этой девушки, можно оценить по недавней новости: бывший эксперт аппарата президента три дня избивал жену. А домой его отпустили уже через сутки. Неужели никого не задевает подобная несправедливость?

Девушка, устроившая перебранку, разумеется, не права. Она сглупила, погорячилась, но не сажать же ее за это.

Что касается, ее ругательств в адрес кыргызов, то нужно учесть, что она молода, мыслит чересчур радикально. И, скорее всего, как многие современные космополиты, она не ощущает связи с народом, а то и вовсе стыдиться национальной принадлежности. Как иногда дети стесняются родителей. Это показатель незрелости, а не преступление.

Кроме того, нужно понимать, что эта девушка – продукт той системы образования, которая выстроилась в КР за годы независимости. Она проповедует ценности, которые в современную молодежь закладывает не семья, а Интернет.

В Сети можно быть каким угодно. Там не особо ценится не воспитанность, деликатность и умение выражать свои мысли без использования ненормативной лексики. И за оскорбления там отвечать не приходится. Так что маты в адрес представителей правоохранительных органов - это никакой не нонсенс. Это норма общения современной молодежи в виртуальном мире.

Не верится? Откройте в Yuotube видеоролики популярных блогеров, посмотрите их прямые эфиры в Instagram, убедитесь, насколько свободно они используют ругательства в своей речи. Это их своеобразный вызов нормам общества, их позиция, в конце концов.

Так что бишкекчанку, обматерившую милиционеров, вполне можно простить и отпустить. Тем более, что в принципе, она сказала почти тоже самое, что в декабре прошлого года озвучила Роза Отунбаева.

Даже странно, как быстро все забыли о том, что, выступая по поводу реакции кыргызстанцев на обнаженный перфоманс на феминнале, экс-президент фактически оскорбила половину населения страны, заявив, что сельчане отсталые.

Получается, оскорбления юной, неопытной девушки обиднее, чем оскорбления из уст дипломата со стажем, бывшего президента?

P.S. Надо отметить, что после того, как стало известно, что бишкекчанке, обматерившей милиционеров, грозит срок, многие кыргызстанцы пересмотрели свою точку зрения на ее поступок. В ее поддержку стали писать посты в социальных сетях. Кроме того, за нее вступились депутат и омбудсмен - бывший чекист, кстати. Вместе с тем, ни Роза Исаковна, ни другие феминистки до сих пор не сказали ни слова в поддержку девушки.