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В Оше на время карантина запретили продажу алкоголя

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- Оксана Гут
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В городе Ош, Кара-Суйском и Ноокатском районах Ошской области временно запретили продажу алкогольных напитков. Соответствующий приказ еще 13 апреля пописал комендант Оша Малик Нурдинов.

На брифинге 15 апреля Нурдинов сообщил, что такое решение принято в связи с тем, что большинство нарушителей комендантского часа в этих районах находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Когда человек выпьет, то идет еще за алкоголем в магазин, идет в гости, нарушает режим ЧП. Из-за выпитого граждане теряют контроль... На первом месте у нас должны быть семья и здоровье. Сейчас не время гулять", - пояснил комендант.

Нурдинов отметил, что приказ действует в отношении всех торговых точек, несмотря на форму собственности. Документ уже направлен исполнителям. К нарушителям приказа будут применяться меры в соответствии с законом.

Напомним, в Оше и Кара-Суйском, Ноокатском районах Ошской области действует режим чрезвычайного положения. С 16 апреля комендантский час будет продлен на два часа (с 21.00 - 6.00). На сегодня в Ошской области зарегистрировано 130 зараженных COVID-19, в Оше - 71 человек.


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URL: https://www.vb.kg/387214
Теги:
алкоголь, Ош, Ошская область, Кыргызстан, карантин
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