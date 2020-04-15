Комбанки дадут отсрочку 46 тысячам заемщиков

Коммерческие банки дадут трехмесячную отсрочку по кредитам на 52 миллиарда сомов. Такое заявление сделал вице-премьер-министр Эркин Асрандиев сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам Асрандиева, Нацбанк рекомендовал комбанкам предоставить заемщикам отсрочку на выплату по процентам и основной сумме кредита.

- Рекомендации четко исполняют. Сегодня по общим расчетам, банкам поступило 46 тысяч заявлений. На три месяца даны отсрочки по кредитам на общую сумму в 52 млрд сомов. Если в течение 3 месяцев граждане будут запаздывать с выплатами, никаких штрафных санкций не будет. Выплаты по процентам и основной сумме, по которым идет отсрочка, будут распределены на оставшийся период, - пояснил вице-премьер.

Отметим, правлением Национального банка 18 марта 2020 года принято постановление "О временных правилах регулирования деятельности финансово-кредитных организаций в связи с пандемией коронавируса".

Данным постановлением запрещается:

начислять и взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров; налагать и взимать штрафные санкции, в том числе неустойку (штраф/пени) на заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитными договорами.

Также комбанкам было рекомендовано предоставить отсрочку по платежам выданных кредитов как минимум на три месяца и разрешается не ухудшать категорию классификации кредитов при изменении условий кредитных договоров.