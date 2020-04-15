Сотрудница милиции, управляя авто в нетрезвом виде, попала в ДТП? (видео)

В ночь на 15 апреля сотрудница милиции совершила ДТП в селе Торт-Куль Иссык-Кульской области. Об этом сообщают очевидцы. Видео с места происшествия активно обсуждается в соцсетях.

Пользователи пишут, что женщина в форме, снятая на видеокамеру телефона, управляла авто в нетрезвом состоянии. Она якобы "ехала по встречной полосе, и ударила другую легковую машину "Мерседес" зелёного цвета, затем развернулась и остановилась сзади него".

В УВД Иссык-Кульской области на вопрос VB.KG ответили, что с заявлением по поводу ДТП за ночь никто не обращался. Однако, по факту опубликованного видео назначена служебная проверка.

"Следственной службе поручено установить факт описанный в видеоролике. По итогу выполненных мероприятий сообщим подробности", - отметили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.