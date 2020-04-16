"Депутатские синекуры" и "кабминовские минные поля" доукомплектовали

Вчера на заседании Жогорку Кенеша депутатский корпус и кабинет министров были укомплектованы полностью и окончательно: все вакансии теперь заполнены.

Бишкекские аналитики поспешили сравнить должности новых нардепов с синекурами, а посты новых членов кабинета министров – с минными полями. Что конкретно имеется в виду?

Во-первых, приняли присягу депутаты Айгерим Бешимбаева из парламентской фракции "Республика – Ата Журт" и Cаматбек Ибраев из парламентской фракции СДПК. Выполнять депутатские обязанности им придется всего несколько месяцев, так как на октябрь запланированы очередные парламентские выборы. Так что если это и синекуры, то, в данных случаях, хронологически краткие.

Бешимбаева стала одним из самых молодых депутатов в истории последних созывов ЖК – она родилась в Чуйской области 10 января 1990 года. В 2012-м окончила Кыргызский национальный университет по специальности "статистика". Работала в ОАО "РСК Банк" кассиром сберкассы, бухгалтером сберкассы, заведующая сберкассой, главным специалистом управления сберегательных касс, ведущим, затем главным менеджером управления по работе с персоналом, главным менеджером департамента маркетинга.

9 апреля Центризбирком зарегистрировал Бешимбаеву депутатом ЖК как следующую в партийном списке кандидатов в депутаты после Аиды Исмаиловой, перешедшей из депутатов на работу вице-премьер-министром.

В комментариях в Интернете уже появились упреки Бешимбаевой, что она "слишком молодая". Однако, если молодость и недостаток, то такой, который быстро проходит.

Еще одним новым депутатом VI созыва стал 55-летний Саматбек Ибраев, уроженец Араванского района. У Ибраева есть опыт депутата ЖК V созыва и деятельности во главе Международного фонда "Саякбай Манасчы" и Федерации фехтования КР.

В 1989-м Ибраев окончил с отличием Фрунзенский политехнический институт по специальности "инженер-строитель". Работал преподавателем ФПИ, затем в Республиканском студенческом штабе начальником отдела, директором по строительству ОсОО "Имарат-сервис", гендиректором ОсОО "Промсталь", гендиректором ОсОО "Строймир".

Центризбирком 9 апреля зарегистрировал Ибраева депутатом от СДПК взамен лишенного депутатского мандата Осмонбека Артыкбаева. Дело в том, что 23 марта нынешнего года вступил в законную силу приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского горсуда в отношении Артыкбаева, признанного виновным в злоупотреблении служебным положением по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ. Такая судимость - основание для лишения депутатского мандата.

Во-вторых, сразу вслед за принятием на пленарном заседании присяги новыми депутатами присягу приняли и двое новых членов кабинета министров – вице-премьер-министр Аида Исмаилова и министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Аида Исмаилова родилась в городе Фрунзе 17 декабря 1976 года, училась в Бишкекском гуманитарном университете, по специальности "экономист-востоковед".

Преподавала корейский язык, работала переводчиком в разных компаниях, региональным представителем корейской компании PARK8 OPC в Кыргызстане, генеральным директором ОсОО Silk road services. Гордится тем, что "в 2012 году привлекла безвозмездную помощь в виде оборудования, программного обеспечения и технического обслуживания в создании государственного центра персонализации паспортов, тем самым внесла значительный вклад в казну государства".

В VI созыве Жогорку Кенеша была членом Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению и руководителем депутатской группы дружбы ЖК по сотрудничеству с Республикой Корея.

Новый министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов родился 20 декабря 1959 года в Ноокатском районе, в 1981-м окончил Кыргызский государственный медицинский институт по специальности "санитарный врач", в 2011-м окончил Академию управления при Президенте по специальности "Политический менеджмент".

Трудился санврачом Республиканской санитарной эпидемиологической станции, врачом-инспектором и начальником санитарно-эпидемиологического управления Минздрава, гендиректором Департамента санэпиднадзора, замминистра здравоохранения, в 2010-м – министром здравоохранения, преподавателем и завкафедрой в КГМА имени Ахунбаева, директором Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Минздрава. Доктор медицинских наук, госсоветник госслужбы III класса.

…Кадровые аналитики единодушны в следующем. В нынешних условиях коронавирусных ЧП и ЧС труднее и ответственнее в правительстве должностей, чем у главы Минздрава Абдикаримова и его непосредственной начальницы вице-премьера Исмаиловой, раз, два и обчелся. Это только должности премьера и первого вице-премьера.

Отвечать за нынешние трудности и просчеты придется прежде всего им. И уже приходится – их критикуют постоянно, и на заседании ЖК 15 апреля критики им от депутатов досталось немало. А вот друг друга депутаты критикуют нечасто.