С приказами комендатур можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции КР

Для оперативного обеспечения органов государственной власти, юридических лиц и граждан страны, информацией об актах, издаваемых комендатурами, по просьбе Минюста комендатуры городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области и Сузакского района Джалал-Абадской предоставляют свои приказы для размещения в Централизованном банке данных правовой информации Кыргызской Республики. Об этом VB.KG сообщили в этом ведомстве.

С приказами этих комендатур можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции (www.minjust.gov.kg) в разделе База данных НПА либо по следующей ссылке: http://cbd.minjust.gov.kg/ru-ru/npakr/search. Затем необходимо в графе "Вид документа" выбрать слово "приказ" и кликнуть слово "Найти".

База данных НПА пополняется приказами комендатур по мере их поступления в Министерство юстиции.

Напомним, что Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики (ЦБДПИ) представляет собой целостный информационный комплекс для формирования и ведения электронного государственного учета нормативных правовых актов, а также официальных документов. Доступ к ЦБДПИ предоставляется через официальный сайт министерства на бесплатной основе.