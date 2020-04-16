Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

С приказами комендатур можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции КР

119  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для оперативного обеспечения органов государственной власти, юридических лиц и граждан страны, информацией об актах, издаваемых комендатурами, по просьбе Минюста комендатуры городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области и Сузакского района Джалал-Абадской предоставляют свои приказы для размещения в Централизованном банке данных правовой информации Кыргызской Республики. Об этом VB.KG сообщили в этом ведомстве.

С приказами этих комендатур можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции (www.minjust.gov.kg) в разделе База данных НПА либо по следующей ссылке: http://cbd.minjust.gov.kg/ru-ru/npakr/search. Затем необходимо в графе "Вид документа" выбрать слово "приказ" и кликнуть слово "Найти".

База данных НПА пополняется приказами комендатур по мере их поступления в Министерство юстиции.

Напомним, что Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики (ЦБДПИ) представляет собой целостный информационный комплекс для формирования и ведения электронного государственного учета нормативных правовых актов, а также официальных документов. Доступ к ЦБДПИ предоставляется через официальный сайт министерства на бесплатной основе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387223
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  