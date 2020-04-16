В Минюсте отказали в регистрации инициативной группы "Люстрация"

Министерство юстиции отказало в регистрации проектов законов инициативных групп "Люстрация" и "1 округ – 1 депутат" и самих групп. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе Министерства юстиции КР.

По данным ведомства, в рамках народной инициативы в марте в Министерство юстиции поступили заявления от этих групп об их регистрации. А также проектов трех законов "О назначении референдума по проекту закона "О внесении изменений в Конституцию КР", "О внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша" и "О люстрации и предотвращении коррупции в Кыргызской Республике".

Согласно Закону "О народной законодательной инициативе в Кыргызской Республике", Минюст в течение 30 дней исследовал проекты законов на соответствие действующему законодательству страны, а также документы об образовании инициативных групп. По результатам рассмотрения представленных законопроектов и проверки документов Министерство юстиции отказало в регистрации инициативным группам.

Кроме того, как отметили в пресс-службе Минюста, согласно Закону "О народной законодательной инициативе в Кыргызской Республике", осуществление народной инициативы не допускается в условиях военного или чрезвычайного положения, введенного на всей территории Кыргызской Республики либо ее части.