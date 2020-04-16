Ассоциация предпринимателей КНР предоставила гумпомощь кыргызстанцам

Ассоциация предпринимателей Китая в Кыргызстане оказала гуманитарную помощь социально уязвимым слоям населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, в церемонии передачи груза приняли участие руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев, а также представители посольства КНР.

Ассоциацией были закуплены 550 мешков муки по 50 кг каждый, 5,5 тонны сахара и 5,5 тысячи литров растительного масла.

Продовольствие передано штабу помощи для дальнейшей раздачи. Эта гуманитарная помощь будет распределена между малообеспеченными семьями Бишкека, Оша и Джалал-Абада.

Отметим, ранее граждане Китая, трудящиеся в республике, предоставили 600 штук защитных костюмов для медицинских учреждений городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад.