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Дети с онкологией могут умереть. В стране нет препаратов для химиотерапии

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- Екатерина Улитина
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В отделении детской онкологии закончились препараты для химиотерапии. Маленькие пациенты ждут лекарств более трех месяцев. Теперь из-за карантина неизвестно, когда они смогут продолжить лечение. О критической ситуации сообщила директор детского хосписа Ольга Труханова.

Уже более 3-х месяцев в детском отделении онкологии отсутствуют 8 наименований химиопрепаратов:

1.метотрексат

2.циторабин

3.адриабластин

4.ифосфамид

5.урометоксан

6.ифосфамид

7.дактиномицин

8.даунорубицин

Она подчеркивает, что откладывать курс химиотерапии нельзя. Она предлагает провести прямые закупки препаратов без проведения тендера, так как участников все равно нет.

При этом, часть препаратов для детской онкологии закупили ранее, но их не могут доставить в страну из-за закрытых границ. По другим позициям пока нет предложений. Минздрав рассчитывает провести повторный тендер.


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URL: https://www.vb.kg/387231
Теги:
дети, здравоохранение, онкология, Кыргызстан, Минздрав
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