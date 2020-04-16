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Почему молчит комиссия по расследованию причин заболеваемости медиков в КР?

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- Нина Ничипорова
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В Кыргызстане, как стало известно, опять еще пять медиков заразились коронавирусом. В итоге уже 104 работника здравоохранения заражены коронавирусной инфекцией. Это больше, чем где бы то ни было в мире. Даже больше, чем в Италии и США, где и количество заболевших людей и умерших в разы выше.

В этой связи появляется закономерный вопрос: почему до сих пор молчит комиссия, которая была создана, чтобы расследовать причины печального кыргызского рекорда заболеваемости среди медиков? Или сами медработники не соблюдают противоэпидемиологические меры, что вряд ли, либо у них действительно не хватает средств защиты? Когда, наконец, прервется этот печальный счет? Все ждут ответа от Минздрава, а он упорно молчит.


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URL: https://www.vb.kg/387235
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, коронавирус
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