Почему молчит комиссия по расследованию причин заболеваемости медиков в КР?

В Кыргызстане, как стало известно, опять еще пять медиков заразились коронавирусом. В итоге уже 104 работника здравоохранения заражены коронавирусной инфекцией. Это больше, чем где бы то ни было в мире. Даже больше, чем в Италии и США, где и количество заболевших людей и умерших в разы выше.

В этой связи появляется закономерный вопрос: почему до сих пор молчит комиссия, которая была создана, чтобы расследовать причины печального кыргызского рекорда заболеваемости среди медиков? Или сами медработники не соблюдают противоэпидемиологические меры, что вряд ли, либо у них действительно не хватает средств защиты? Когда, наконец, прервется этот печальный счет? Все ждут ответа от Минздрава, а он упорно молчит.