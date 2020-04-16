Подозреваемых в краже платежного терминала суд отпустил под домашний арест

Подозреваемые в краже платежного терминала в Бишкеке во время комендантского часа, отпущены на свободу. Такое решение принял Свердловский районный суд столицы. Об этом сообщили VB.KG источники.

В пресс-службе Верховного суда пока не прокомментировали данную информацию, пообещав предоставить сведения позже.

Напомним, ночью 6 апреля, неизвестные лица похитили платежный терминал стоимостью 1500 долларов. Внутри находилось более 60 тысяч сомов. По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин.