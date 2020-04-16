Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Подозреваемых в краже платежного терминала суд отпустил под домашний арест

360  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Подозреваемые в краже платежного терминала в Бишкеке во время комендантского часа, отпущены на свободу. Такое решение принял Свердловский районный суд столицы. Об этом сообщили VB.KG источники.

В пресс-службе Верховного суда пока не прокомментировали данную информацию, пообещав предоставить сведения позже.

Напомним, ночью 6 апреля, неизвестные лица похитили платежный терминал стоимостью 1500 долларов. Внутри находилось более 60 тысяч сомов. По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387236
Теги:
Верховный суд, суд, преступление, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  