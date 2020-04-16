В Кремле приняли решение о переносе парада Победы

В Кремле принято решение о переносе юбилейного парада Победы на Красной площади, который традиционно планировался на 9 мая. Об этом сообщили российские СМИ.

Также отмечается, что о новой дате мероприятия пока неизвестно, но может быть объявлено уже на этой неделе. Речь идет именно о переносе, а не об отмене события. Как подчеркнул на днях в беседе с журналистами в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно".

Корректировка первоначальных планов обусловлена ситуацией с пандемией коронавируса. Отложить парад Победы в Москве попросили и российские ветеранские организации в своем обращении президенту РФ Владимиру Путину.

В этом документе отмечается, что проведение события, ключевого для 75-летия Великой Победы, не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей. Однако в нынешних условиях дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно. И было бы справедливым перенести парад на другую дату, "когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией он станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников".

"По нашему мнению, это решение послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины", - заявили авторы обращения.

Сейчас, как стало известно, прорабатываются несколько сценариев. В их числе - приурочить парад к окончанию Второй мировой войны, которое в РФ отмечается 3 сентября, или же к 7 ноября – годовщине состоявшегося в этот день в 1941 году парада, участник которого сразу же с Красной площади отправлялись на фронт. Но возможен и еще один вариант. "Пока все тихо надеются, что парад удастся провести в июне", - сообщает один из источников. Очевидно, имеется в виду 24 июня, когда в 1945 году на Красной площади прошел исторический парад в честь победы над фашистской Германией, известный сегодня по многочисленным кадрам кинохроники.

Напомним, что приглашение на юбилейный парад Кремль ранее уже разослал лидерам многих государств, в том числе и Кыргызстана. Также первоначально планировалось участие в прохождении по Красной площади вместе с российскими военными и воинских контингентов из рядя других стран, включая Кыргызстан. Прорабатывается ли теперь такая возможность, пока неизвестно.