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Налогоплательщики могут получить отсрочку или рассрочку по налогам

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- Екатерина Улитина
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Налогоплательщики могут получить отсрочку или рассрочку по налоговой задолженности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Согласно Закону Кыргызской Республики от 3 апреля 2020 года налогоплательщики с 1 апреля до 1 октября 2020 года могут представлять в налоговые органы по месту регистрации заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по сумме налоговой задолженности, образовавшейся в результате обстоятельств непреодолимой силы, на срок не более одного года.

Заявление представляется в установленном порядке без предъявления документов о банковской гарантии.

Также этим Законом определено, что за несвоевременное исполнение налогоплательщиком налоговых обязательств за период с марта по июнь 2020 года в результате обстоятельств непреодолимой силы налоговая санкция и пеня применяться не будут.


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URL: https://www.vb.kg/387241
Теги:
ГНС, долг, налоги, Кыргызстан
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