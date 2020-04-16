В Кыргызстане рост цен на продукты стал самым ощутимым среди стран ЕАЭС

В марте 2020 года в Кыргызстане отмечается повышение потребительских цен и тарифов. По сравнению с прошлым месяцем прирост составил 1,5%. Это самый большой показатель среди стран Евразийского экономического союза. Данные сообщает Национальный статистический комитет.

Уровень инфляции в странах ЕАЭС:

Армения – 0,5% Беларусь – 0,9% Казахстан – 0,9% Кыргызстан – 1,5% Россия – 0,6%

В потребительском секторе экономики рост инфляции еще более ощутим - 2,7%. Такой же показатель в Беларуси. Однако, если там рост инфляции зарегистрирован за счет повышение цен на услуги и непродовольственные товары, то в Кыргызстане это вызвано подорожанием продуктов питания.

"В наибольшей мере за этот период (на 5,2 процента) возросли цены и тарифы на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении Нацстаткома.

Отметим, в Кыргызстане введено госрегулирование цен на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Тем не менее, ощутимый рост цен произошел на импортные товары и продукцию пищевой переработки. Данные нацстаткома пока не охватывают данные за апрель, но тенденция роста цен сохраняется.