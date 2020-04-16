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В Кыргызстане рост цен на продукты стал самым ощутимым среди стран ЕАЭС

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- Екатерина Улитина
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В марте 2020 года в Кыргызстане отмечается повышение потребительских цен и тарифов. По сравнению с прошлым месяцем прирост составил 1,5%. Это самый большой показатель среди стран Евразийского экономического союза. Данные сообщает Национальный статистический комитет.

Уровень инфляции в странах ЕАЭС:

  1. Армения – 0,5%
  2. Беларусь – 0,9%
  3. Казахстан – 0,9%
  4. Кыргызстан – 1,5%
  5. Россия – 0,6%

В потребительском секторе экономики рост инфляции еще более ощутим - 2,7%. Такой же показатель в Беларуси. Однако, если там рост инфляции зарегистрирован за счет повышение цен на услуги и непродовольственные товары, то в Кыргызстане это вызвано подорожанием продуктов питания.

"В наибольшей мере за этот период (на 5,2 процента) возросли цены и тарифы на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении Нацстаткома.

Отметим, в Кыргызстане введено госрегулирование цен на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Тем не менее, ощутимый рост цен произошел на импортные товары и продукцию пищевой переработки. Данные нацстаткома пока не охватывают данные за апрель, но тенденция роста цен сохраняется.


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URL: https://www.vb.kg/387244
Теги:
инфляция, мясо-молочная продукция, цены, Кыргызстан, Нацстатком
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