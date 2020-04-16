"Мы в одной лодке". Какие уроки извлечет общество из выступления Жээнбекова

Вчерашнее выступление президента Сооронбая Жээнбекова в Жогорку Кенеше по поводу продления режима ЧП стало поводом для жарких словесных баталий в кыргызском сегменте интернета.

- Это было непростое решение. В жизни наших граждан появились трудности. Особенно у тех, кто занимался ежедневной подработкой. У меня есть полная информация об этой ситуации. Карантин отрицательно влияет и на нашу экономику. На одной чаше весов - жизнь и здоровье граждан, на другой - экономика. Мы переживаем такие тяжелые испытания, но как для главы государства для меня важны жизнь и здоровье граждан, поэтому я пошел на такой шаг. Как говорил Чынгыз Торекулович Айтматов, мы все в одной лодке. Никто не останется без поддержки. Помощь нуждающимся является приоритетной задачей, - сказал президент.

Некоторых пользователей особенно сильно развеселил тот факт, что в своем обращении глава государства использовал английскую корабельную идиому "Мы все в одной лодке". Проигнорировав общий смысл этого высказывания – единые проблемы, одна судьба – они стали всячески ехидничать на этот счет: мол, народ сам по себе, а президент сам по себе.

Что ж, оппонентам власти, акаевцам, бакиевцам или атамбаевцам, наверное, нравится думать, что кыргызское общество сегодня раздроблено и народ не солидарен с президентом.

Однако, по факту все наоборот: многие кыргызстанцы с пониманием относятся к тем мерам, что власти принимают в рамках борьбы с COVID-19.

Три недели карантинных мер были восприняты людьми, пусть и без особого восторга, но с четким осознанием – иного выхода нет. Продление режима ЧП тоже не стало причиной для народных бунтов. Похоже, что "взрывоопасная общественно-политическая обстановка" существует, во всяком случае пока, только в воображении людей, которые привыкли политизировать все вокруг.

Те, кто видел вчерашнее выступление главы государства, согласятся: по президенту видно – ему тоже нелегко приходится в эти дни, он, как минимум, не высыпается. И это понятно, ведь Сооронбай Жээнбеков стал одним из немногих лидеров на пространстве СНГ, которые не стали ограничиваться полумерами перед лицом эпидемии. К примеру, российские власти до сих пор довольствуются рекомендациями гражданам самоизолироваться.

Приняв решение в вводе чрезвычайного положения, глава КР фактически взвалил на себя ответственность за все, что сейчас происходит в стране. Жээнбеков не побоялся пойти на это, хотя, думается, четко понимал, что каждая ошибка правительства или комендатуры в нынешних экстремальных обстоятельствах идет на его счет.

К слову, те меры, которые сегодня власти принимают для поддержки бизнеса, экономики и отдельных граждан можно и нужно жестко критиковать – это дает руководству страны возможность увидеть и исправить ошибки.

При этом, разумеется, анонимное глумление над речью президента нельзя считать конструктивным разбором полетов. Все эти состязания в остроумии и злоязычии - не более, чем результат действия на людей эффекта сетевого раскрепощения.

Сегодня нужно понимать, что главный посыл президентского выступления – это призыв к солидарности. Видимо, умение консолидироваться ради всеобщего блага и станет тем уроком, который мы должны будем извлечь из этого кризиса. Ведь мы действительно в одной лодке – и народ, и правительство, и президент. Ну, а крысам, которые считают эту лодку тонущей, остается только пожелать семи футов под килем.