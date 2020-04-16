Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Нацбанк продлил сроки выплат по кредитам для комбанков

119  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный банк продлил сроки погашения кредитов, выданных коммерческим банкам на кредитных аукционах в период с мая 2018 года, до двух лет. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Соответствующее постановление было подписано Нацбанком 15 апреля.

Данное решение принято в рамках мер по минимизации негативных последствий пандемии COVID-19, а также в целях поддержки регионального развития.

Отметим, что кредиты Национального банка, выданные в 2018 году, предназначались для развития регионов республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387256
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  