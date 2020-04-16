Нацбанк продлил сроки выплат по кредитам для комбанков

Национальный банк продлил сроки погашения кредитов, выданных коммерческим банкам на кредитных аукционах в период с мая 2018 года, до двух лет. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Соответствующее постановление было подписано Нацбанком 15 апреля.

Данное решение принято в рамках мер по минимизации негативных последствий пандемии COVID-19, а также в целях поддержки регионального развития.

Отметим, что кредиты Национального банка, выданные в 2018 году, предназначались для развития регионов республики.