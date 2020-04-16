Стилист просит разрешить работу салонам красоты в Кыргызстане

Бишкекский стилист Мээрим Кадырбаева обратилась к властям Кыргызстана с просьбой позволить возобновить работу представителям сферы обслуживания.

На своей страничке в социальной сети Instagram наша соотечественница опубликовала следующий пост:

"Власти должны позволить возобновить работу представителям сферы обслуживания! ЧС ввели 25 марта. В нашем миллионном городе десятки тысяч, а, возможно, и сотни тысяч человек кормят свои семьи ежедневным заработком. Среди них есть и представители индустрии красоты. Хочу обратиться к властям с просьбой позволить возобновить работу этой сферы обслуживания и внести салоны красоты в перечень допущенных к работе организаций, хоть и с жестко регламентированным графиком работы. Полный запрет неминуемо влечет за собой распространение "подпольного" оказания такого рода услуг. Число надомников после объявления карантина увеличилось в разы. Уверена, что возвращаться на работу в легальные салоны красоты эти люди уже не будут спешить.

Салоны красоты платят налоги. Люди, занятые в этой сфере, берут кредиты. Среди предпринимателей есть матери одиночки, матери, воспитывающие детей-инвалидов, которые нуждаются в постоянном медицинском внимании и ежедневном лекарственном обеспечении!

У "подпольных" же салонов нет никаких расходов. Зато есть все условия для распространения коронавирусной инфекции! У мастеров нет средств защиты, достаточного количества масок, дезинфицирующих средств. По сути все работают на своих кухнях.

При адекватном отношении к предпринимателям, строгих требованиях к соблюдению всех норм и мер предосторожностей салоны красоты могли бы функционировать, а значит, платить налоги, закрывать кредиты, оплачивать съемные квартиры…Не думаю, что как законопослушный налогоплательщик, как гражданин, который своим ежедневным трудом делает наш мир красивее, а людей добрее, требую от властей невозможного!".

Напомним, что ранее на заседании Жогорку Кенеша депутат Каныбек Иманалиев уже предлагал разрешить работу парикмахерским, СТО и строительным магазинам. Народный избранник заметил, что помочь бизнесу можно только свободой, и мы не должны убить экономику Кыргызстана в борьбе с вирусом.