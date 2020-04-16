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ЕАБР готов предоставить инфраструктуру для расчетов в нацвалютах стран ЕАЭС

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- Александра Василькова
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Евразийский банк развития (ЕАБР) готов стать системообразующим в расчетах в национальных валютах в торговле внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и предоставить для этого необходимую инфраструктуру. Такое заявление в интервью ТАСС сделал в среду заместитель председателя правления ЕАБР, статс-секретарь Андрей Крайний.

"Евразийский банк развития готов предоставить всю необходимую инфраструктуру для этого и стать системообразующим в этих процессах. Банк с 2018 года реализует проект по созданию собственной расчетно-клиринговой системы в национальных валютах, которая позволяет осуществлять трансграничные платежи с использованием национальных платежных систем в национальных форматах передачи финансовых сообщений", - цитирует издание Крайнего.

По его словам, с 2019 года реализуется концепция "банк для банков", в рамках которой ЕАБР выступает "хабом" для банков и представителей биржевой инфраструктуры государств - членов ЕАЭС.

"Расчетно-клиринговая система ЕАБРвостребована и работает, обеспечивая взаимосвязь между национальными платежными системами стран ЕАЭС и предоставляя банкам возможность быстрее и дешевле переводить деньги клиентов в другие страны ЕАЭС с одновременной конвертацией национальных валют. Количество банков, использующих систему, постоянно растет", - сказал заместитель председателя правления ЕАБР.

Он отметил, что в рамках расчетно-клиринговой системы ЕАБР банки-участники формируют нарастающий устойчивый поток платежей в национальных валютах в пространстве евразийского экономического альянса..

"Российский рубль и тенге остаются наиболее востребованными для расчетов валютами по статистике Банка. География платежей, проходящих через инфраструктуру ЕАБР, охватывает все страны - участницы Банка. ЕАБР располагает всей необходимой инфраструктурой для конвертации национальных валют на выгодных условиях, имеет статус маркет-мейкера по валютной паре тенге-рубль на Казахстанской бирже и рубль-тенге на Московской бирже, российский рубль-белорусский рубль на Белорусской бирже, является участником Армянской биржи и обладает доступом к межбанковскому валютному рынку Кыргызстана и Таджикистана", - подчеркнул Крайний.

По его мнению, существующая платформа ЕАБР без внесения значимых изменений и затрат может быть использована для осуществления любых трансграничных, в том числе межгосударственных расчетов. Это расчеты по распределенным ввозным таможенным пошлинам, перечислению пенсионных платежей внутри ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/387259
Теги:
банковский сектор, валюта, ЕАЭС, коронавирус, ЕАБР
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