"Ты знаешь, так хочется жить". Видео врачей Ошской клинической больницы

"Ты знаешь, так хочется жить...". Минздрав КР опубликовал трогательный видеоролик с врачами ("бойцами") Ошской межобластной клинической больницы в главных ролях под песню группы "Рождество".

"Человек в белом халате – этот образ вызывает безмерное уважение, его ежедневный труд направлен на облегчение страданий и спасение жизни людей, и одно это сознание наполняет восхищением и благодарностью. Спасибо за самоотдачу!", - подписан пост Минздрава КР на Facebook.

Напомним, на сегодня по Кыргызстану зарегистрировано 466 зараженных COVID-19. Из них - 104 медицинских работника. По каждому случаю инфицирования медика будет проведена проверка. В Минздраве отмечают, что из-за высокой заразности вируса во всем мире существует проблема с увеличением числа зараженных врачей. При этом, в ведомстве рапортуют, что все медсотрудники в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты. Но едва ли не каждый день в соцсетях появляются сообщения "людей в белых халатах" опровергающие это.