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Кыргызский театр оперы и балета вошел в топ-10 лучших театров СНГ

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- Оксана Гут
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Кыргызский национальный академический театр оперы и балета вошел в топ-10 лучших театров СНГ.

Портал ТурСтат представил рейтинг лучших оперных театров СНГ по популярности у зрителей и онлайн-трансляциям на сайтах театров и в социальных сетях.

Список подготовлен к Международному дню культуры, 15 апреля, в честь принятия пакта Рериха "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников" в 1935 году.

В первую десятку оперных театров СНГ входят Государственный академический Большой театр России в Москве, Большой театр Беларуси в Минске, Казахский Государственный академический театр оперы и балета им. Абая в Алматы, Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" в Нур-Султане, Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета им. М.Ф. Ахундова в Баку, Армянский академический театр оперы и балета им. А. Спендиарова в Ереване, Государственный академический Большой театр Узбекистана им. Алишера Навои в Ташкенте, Национальный театр оперы и балета Республики Молдова им. Марии Биешу в Кишиневе, Кыргызский национальный ордена В.И. Ленина академический театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева в Бишкеке, Таджикский государственный академический театр оперы и балета им. Садриддина Айни в Душанбе.

Рейтинг представлен по результатам исследования популярности театров и предложений онлайн-трансляций.


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URL: https://www.vb.kg/387273
Теги:
СНГ, театр, культура, Кыргызстан
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