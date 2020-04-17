Выборы в КР: Кто "разбазаривает" японские деньги?

Правительством Кыргызстана в 2015 году совместно с Правительством Японии и ПРООН осуществлялся проект по внедрению современных автоматизированных методов идентификации избирателей и модернизации процесса регистрации. В рамках проекта, бюджет которого составлял 6,1 млн долларов и который финансировался Японией, Кыргызстану предоставлялось соответствующее оборудование.

Напомним, ПРООН на японские деньги в рамках этого проекта закупил 3000 лаптопов, 3000 сканеров отпечатков пальцев, комплект серверного и сетевого оборудования, 4000 термопринтеров, 3000 источников бесперебойного питания (UPS) и 2500 настенных мониторов. Все они являлись частью автоматизированной системы идентификации избирателя (EVID).

Разумеется, использование современных технологий было верным шагом для проведения честных и прозрачных выборов, однако купленное оборудование по происшествию двух избирательных циклов пришло в полную непригодность.

Учитывая, что оборудование состоит из большого количества комплектующих частей, то многие их них в силу обстоятельств приходили в негодность либо терялись. Любой технарь знает, что срок эксплуатации у оборудования такого типа на много короче нежели у целого единого аппарата. В то же время стала известна и другая причина непригодности вышеназванных технологий, по данным источников, многие лаптопы просто на просто "списывались" для собственных нужд.

На те же грабли?

11 марта 2020 года Правительство Японии снова выделило финансовую помощь для реализации двух проектов, один из которых заключается в поддержке избирательного процесса. В рамках данного проекта снова будут куплены 4000 штук лаптопов за 4 млн долларов.

В этой связи принимая во внимание предшествующий опыт по использованию подобного оборудования на двух выборов, когда лаптопы потом "приходили в негодность", не получится ли так, что Кыргызстану придется вновь обращаться за подобной помощью к донорам? Скорее всего так и есть.

В свете сложившейся ситуации срочно нужно разобраться почему и в чьих интересах мы каждый раз наступаем на одни и те же грабли? Почему мы не можем попросить ПРООН предоставить нам унифицированное единое оборудование для идентификации, которое могло бы служить нам долгие годы, тем самым уменьшив расходы на будущие выборы. Если же подобная практика вновь продолжается и Япония в очередной раз выделяет средства на оборудование для избирательного процесса, то невольно складывается впечатление, что кому-то в Кыргызстане это выгодно. Вопрос только кому?

Еще известный сыщик Шерлок Холмс при раскрытии преступления любил повторять: "ищи кому это выгодно". Правительство Японии, которое и выделяет деньги, сразу можно списать со счета. Остаются тогда правительство Кыргызстана в лице ГП "Инфоком" при ГРС и ПРООН. Не хотелось бы, конечно, думать, что где-то в этих структурах засели закоренелые коррупционеры, но если практика крайне нерационального использования донорских средств продолжится, то невольно в голову приходят подобные мысли.