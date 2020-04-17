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В Мурманской области кыргызстанца заподозрили в распространении COVID-19

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- Евгений Денисенко
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Под Мурманском отмечена вспышка коронавируса среди рабочих Потенциальным источником распространения инфекции мог стать гражданин Кыргызстана. Об этом заявил, как сообщают российские СМИ, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Заболевшими оказались рабочие, задействованные на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка Мурманской области. По данным оперативного штаба, к сегодняшнему дню количество больных превысило 200 человек.

Выступая на брифинге в режиме видеоконференции, Андрей Чибис уточнил, что вспышка произошла на объекте, где работает ООО "Велесстрой" и 4,6 тысячи рабочих этой компании. Сейчас эта площадка, по словам губернатора, "в зоне карантина", а рабочие изолированы. И в настоящее время уже более 2 тысяч строителей прошли здесь тестирование на COVID-19.

"Потенциальным, предполагаемым источником, согласно результатам расследования, стал гражданин Кыргызстана. Другие данные разглашать не могу", - сказал Чибис. Как отметил он, в 97 процентах случаев коронавирус протекает у рабочих бессимптомно, и тяжело больных нет. Но и те, у кого отрицательный анализ на коронавирус, также получают медикаментозную профилактику.

Вблизи Белокаменки сегодня развернут мобильный госпиталь МЧС России, рассчитанный на 40 коек с десятью аппаратами ИВЛ. Кроме того, пункты временного размещения смогут принять 125 человек, и при необходимости будут расширены для приема 500 человек.

Как проинформировал Андрей Чибис, правительство Мурманской области не видит оснований для приостановки работ на промплощадке "НОВАТЭК-Мурманск".


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URL: https://www.vb.kg/387281
Теги:
Россия, Кыргызстан, Мигрант, коронавирус
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