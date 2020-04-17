В ЕАЭС могут обложить налогом валютных спекулянтов

В Евразийской экономической комиссии предложили взимать налог со всех биржевых валютных операций. Это необходимо, как отметили в ЕЭК, для борьбы с валютными спекулянтами.

С такой инициативой выступил зкс-советник президента РФ, ныне министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. Он связывает девальвацию рубля с действиями спекулянтов. И считает, что стабилизировать валютный рынок, чьи колебания мешают взаимной торговле и инвестициям в ЕАЭС, можно, путем введения налога на операции по обмену валюты, которые не связаны с торговой деятельностью.

"Следует принять общепринятые в мировой практике меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля. С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях", - заявил министр.

В материалах ЕЭК по данному поводу прописано, что такой налог при минимальной ставке 0,01% от оборота не будет обременителен для игроков рынка. Зато предполагаемый доход от него в бюджет ЕАЭС порядка 30 млрд рублей в год можно будет использовать для финансирования целевых программ Союза.

В числе других предложений Сергея Глазьева - формирование общего биржевого товарного рынка ЕАЭС с механизмом ценообразования в национальных валютах, гармонизация валютного регулирования в странах-участницах с последующей дедолларизацией и деофшоризацией, введение временного лага (разрыва) между заявкой на покупку и поставкой валюты, создание специальных механизмов рефинансирования взаимной торговли и совместных инвестиций Центробанками Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России.