Действие "сухого закона" на время карантина в Оше приостановили

Для вступления решения коменданта в силу необходимо согласие депутатов местных кенешей

Приказ коменданта о временном запрете на продажу спиртных напитков в Оше, Ноокатском, Кара-Суйском районах Ошской области отменен. Об этом сообщает комендатура южной столицы.

Новый приказ, отменяющий действие предыдущего №38 от 13 апреля - о запрете продажи алкоголя - был подписан еще 15 апреля комендантом Маликом Нурдиновым.

Как выяснилось, для вступления приказа в силу необходимо согласие депутатов местных кенешей.

Отмечается, что само решение о запрете на продажу алкоголя во время карантина не отменено, а приостановлено.

Напомним,нНа брифинге 15 апреля Малик Нурдинов сообщил, что такое приказ связан с тем, что большинство нарушителей комендантского часа в подведомственных ему районах находились в состоянии алкогольного опьянения.