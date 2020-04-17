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Действие "сухого закона" на время карантина в Оше приостановили

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- Оксана Гут
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Для вступления решения коменданта в силу необходимо согласие депутатов местных кенешей

Приказ коменданта о временном запрете на продажу спиртных напитков в Оше, Ноокатском, Кара-Суйском районах Ошской области отменен. Об этом сообщает комендатура южной столицы.

Новый приказ, отменяющий действие предыдущего №38 от 13 апреля - о запрете продажи алкоголя - был подписан еще 15 апреля комендантом Маликом Нурдиновым.

Как выяснилось, для вступления приказа в силу необходимо согласие депутатов местных кенешей.

Отмечается, что само решение о запрете на продажу алкоголя во время карантина не отменено, а приостановлено.

Напомним,нНа брифинге 15 апреля Малик Нурдинов сообщил, что такое приказ связан с тем, что большинство нарушителей комендантского часа в подведомственных ему районах находились в состоянии алкогольного опьянения.


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URL: https://www.vb.kg/387286
Теги:
алкоголь, Ош, Кыргызстан, карантин
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