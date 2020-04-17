Посольство КНР в КР: США пытаются найти козла отпущения

В последнее время некоторые американские и западные официальные лица возложили ответственность за вспышку коронавируса на Китай, заявив, что в поднебесной якобы скрывали информацию о начале вспышки и скрывают до сих пор общее количество подтвержденных диагнозов и смертей. На днях в прессе в Кыргызстане тоже появились подобные статьи.

Посольство КНР в КР по просьбе VB.KG прокомментировало эти заявления.

- После вспышки новой коронавирусной инфекции Китай всегда придерживался открытой, прозрачной и ответственной позиции, сообщив о вспышке сразу же во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). А позже после проведения научных исследований гена коронавируса поделился своими данными с ВОЗ и учеными других стран, пригласив специалистов по профилактике и контролю за заболеванием в Китай. И сейчас оказывает помощь другим странам, охваченным вспышкой. Эти достоверные факты активно комментируются международным сообществом, и никто не может отрицать их, - говорится в комментарии посольства Китая в Кыргызстане.

Сроки борьбы с эпидемией в Китае ясны и открыты. 27 декабря 2019 года врач из больницы интегрированной традиционной китайской и западной медицины провинции Хубэй впервые сообщил о трех подозрительных случаях, с которыми он столкнулся при осмотре больных. 31 декабря группа экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР прибыла в Ухань для проведения расследования на месте. 3 января Китай официально начал своевременно и активно информировать ВОЗ и другие страны, включая США. Возбудитель эпидемии был предварительно определен 8-го января. 11-го января Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний выставил на сайт всю информацию о последовательности генома пяти новых коронавирусов и поделился научными данными с миром и ВОЗ. 23 января китайское правительство приняло беспрецедентные всеобъемлющие, строгие и тщательные меры, вплоть до закрытия границ.

Не так давно авторитетный международный научный журнал Science опубликовал отчет, составленный научными исследователями из США, Великобритании и Китая, в котором указывается, что если бы не запрет на поездки в Ухань и не введение строжайших карантинных мер, принятых китайским правительством, то к 19 февраля за пределами города Ухань было бы более 700 000 подтвержденных случаев коронавируса. ВОЗ неоднократно заявляла, что меры, принимаемые китайским правительством, являются решающими, своевременными и мощными для максимальной защиты жизни и здоровья китайского народа, а также для того, чтобы остановить распространение вспышки в мире.

Однако некоторые страны не только не в полной мере оценили огромные усилия Китая в борьбе с коронавирусом, в которой, к сожалению, не всех удалось спасти, но и продолжают тратить драгоценное время на пустые обвинения.Что касается США, то 3 января Китай начал официально и регулярно информировать американскую сторону. 7 января Центр США по контролю и профилактике заболеваний и посольство США выпустили предупреждение об отказе поездок в Ухань. А 25 января американская сторона объявила о закрытии консульства в Ухани и эвакуации своих сотрудников. 2 февраля правительство США закрыло границу для всех китайских граждан и иностранцев, которые были в Китае за последние14 дней. Тогда в США было объявлено о более 10 подтвержденных случаях COVID-19.

За последние два месяца американская сторона потратила драгоценное время, не приняв экстренных мер по предупреждению распространения коронавируса, и вместо этого попыталась дискредитировать других, переложив на них ответственность, иными словами, пытается, как говорится, найти козла отпущения. Это не только не помогает самим Соединенным Штатам в их работе по профилактике эпидемии, но и не способствует развитию сотрудничества в международном сообществе.

Бесспорно, COVID-19 является новым и неизвестным ранее вирусом для всего человечества. В связи с этим исследование может занять немало времени и сил. При столкновении с коронавирусом не стоит впадать в панику и терять время на распространение ложной обвинительной информации. В первую очередь во главе ценностей всех государств должна быть человеческая жизнь. Для победы нужно укрепить международное сотрудничество и сообща реагировать на данную проблему. Только работая сообща, мы сможем окончательно победить вспышку болезни.