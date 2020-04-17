ВОЗ передала Кыргызстану ПЦР тест-системы для диагностики COVID-19

Сегодня, 17 апреля, ВОЗ передала Министерству здравоохранения КР 64 ПЦР тест-систем для проведения 6,720 исследований на COVID-19. Данные тест-системы будут использованы для скрининговых исследований и подтверждения положительных результатов, полученных с использованием ПЦР-тестов других производителей.

Эта партия ПЦР тест-систем передается Министерству здравоохранения КР в качестве гуманитарной помощи и является третьей, так как уже 2,600 тест-наборов были поставлены в страну по линии ВОЗ в феврале и марте в рамках усиления готовности и для обеспечения быстрого обнаружения и реагирования на возможную вспышку.

ВОЗ отмечает, что анализы на коронавирус COVID-19 должны проводиться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией. Организация рекомендует данный метод диагностики, так как сегодня это самый точный и надежный метод диагностики вирусной инфекции COVID-19. Он позволяет определить даже очень небольшое количество РНК вируса в биологическом материале человека и помогает выявить болезнь на ранней стадии заболевания.