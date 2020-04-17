Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ВОЗ передала Кыргызстану ПЦР тест-системы для диагностики COVID-19

194  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 17 апреля, ВОЗ передала Министерству здравоохранения КР 64 ПЦР тест-систем для проведения 6,720 исследований на COVID-19. Данные тест-системы будут использованы для скрининговых исследований и подтверждения положительных результатов, полученных с использованием ПЦР-тестов других производителей.

Эта партия ПЦР тест-систем передается Министерству здравоохранения КР в качестве гуманитарной помощи и является третьей, так как уже 2,600 тест-наборов были поставлены в страну по линии ВОЗ в феврале и марте в рамках усиления готовности и для обеспечения быстрого обнаружения и реагирования на возможную вспышку.

ВОЗ отмечает, что анализы на коронавирус COVID-19 должны проводиться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией. Организация рекомендует данный метод диагностики, так как сегодня это самый точный и надежный метод диагностики вирусной инфекции COVID-19. Он позволяет определить даже очень небольшое количество РНК вируса в биологическом материале человека и помогает выявить болезнь на ранней стадии заболевания.

В ответ на пандемию COVID-19 и нехватку лабораторных реагентов для молекулярного тестирования, многие производители диагностических тестов разработали и начали продавать быстрые и простые в использовании устройства для облегчения тестирования вне лабораторных условий. ВОЗ опубликовала научную справку "Рекомендации по применению иммунодиагностических тестов на месте лечения COVID-19" (на английском языке от 8 апреля 2020 года), чтобы подчеркнуть, что, основываясь на современных данных, ВОЗ рекомендует использование этих новых иммунодиагностических тестов только в исследовательских целях. Они не должны использоваться в любых других условиях, в том числе для принятия клинических решений, до тех пор, пока не появятся доказательства, подтверждающие конкретные показания для их использования. Не отвечающие должным требованиям тесты могут упустить идентификацию пациента с активной инфекцией или ошибочно классифицировать пациентов как имеющих заболевание, когда они в действительности его не имеют, что еще больше затрудняет усилия по контролю за заболеванием.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387290
Теги:
ВОЗ, гуманитарная помощь, Кыргызстан, коронавирус, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  