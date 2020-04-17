ВОЗ передала Кыргызстану ПЦР тест-системы для диагностики COVID-19

Сегодня, 17 апреля, ВОЗ передала Министерству здравоохранения КР 64 ПЦР тест-систем для проведения 6,720 исследований на COVID-19. Данные тест-системы будут использованы для скрининговых исследований и подтверждения положительных результатов, полученных с использованием ПЦР-тестов других производителей.
Эта партия ПЦР тест-систем передается Министерству здравоохранения КР в качестве гуманитарной помощи и является третьей, так как уже 2,600 тест-наборов были поставлены в страну по линии ВОЗ в феврале и марте в рамках усиления готовности и для обеспечения быстрого обнаружения и реагирования на возможную вспышку.
ВОЗ отмечает, что анализы на коронавирус COVID-19 должны проводиться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией. Организация рекомендует данный метод диагностики, так как сегодня это самый точный и надежный метод диагностики вирусной инфекции COVID-19. Он позволяет определить даже очень небольшое количество РНК вируса в биологическом материале человека и помогает выявить болезнь на ранней стадии заболевания.
В ответ на пандемию COVID-19 и нехватку лабораторных реагентов для молекулярного тестирования, многие производители диагностических тестов разработали и начали продавать быстрые и простые в использовании устройства для облегчения тестирования вне лабораторных условий. ВОЗ опубликовала научную справку "Рекомендации по применению иммунодиагностических тестов на месте лечения COVID-19" (на английском языке от 8 апреля 2020 года), чтобы подчеркнуть, что, основываясь на современных данных, ВОЗ рекомендует использование этих новых иммунодиагностических тестов только в исследовательских целях. Они не должны использоваться в любых других условиях, в том числе для принятия клинических решений, до тех пор, пока не появятся доказательства, подтверждающие конкретные показания для их использования. Не отвечающие должным требованиям тесты могут упустить идентификацию пациента с активной инфекцией или ошибочно классифицировать пациентов как имеющих заболевание, когда они в действительности его не имеют, что еще больше затрудняет усилия по контролю за заболеванием.