Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызский мигрант избил сына за отказ отжиматься (осторожно, видео!)

820  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отец жестоко избил сына за отказ отжиматься - сцена семейного насилия попала в Интернет. Видео жестокого избиения ребенка, как пишут отечественные СМИ, предположительно было снято в Москве – в семье трудового мигранта из Кыргызстана.

Мальчика в возрасте 9-10 лет отец избивает руками и ногами, швыряет на пол, бьет металлической палкой, требуя отжиматься. Ребенок пытается увернуться от ударов. Мать плачет, но не пытается оказать сопротивление мужу, а только уговаривает сына послушаться отца и начать отжиматься.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387295
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  