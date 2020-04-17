Кыргызский мигрант избил сына за отказ отжиматься (осторожно, видео!)

Отец жестоко избил сына за отказ отжиматься - сцена семейного насилия попала в Интернет. Видео жестокого избиения ребенка, как пишут отечественные СМИ, предположительно было снято в Москве – в семье трудового мигранта из Кыргызстана.

Мальчика в возрасте 9-10 лет отец избивает руками и ногами, швыряет на пол, бьет металлической палкой, требуя отжиматься. Ребенок пытается увернуться от ударов. Мать плачет, но не пытается оказать сопротивление мужу, а только уговаривает сына послушаться отца и начать отжиматься.