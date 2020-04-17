Президент Сооронбай Жээнбеков принял вице-премьер-министра Аиду Исмаилову

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 апреля, принял вице-премьер-министра Кыргызской Республики Аиду Исмаилову.

Обсуждены меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, поддержке медицинских работников и социально-уязвимых слоев населения.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что на данный момент особое внимание вице-премьер-министра по социальному блоку должно быть уделено вопросам здравоохранения. Подчеркнул, что с учетом мнения общественности и экспертов должны оперативно устраняться все имеющиеся недостатки в системе.

Глава государства отметил, что, исходя из анализа специалистов, страна в ближайшее время достигнет "пика" заболеваемости инфекцией. Подчеркнул необходимость обеспечения и полной готовности медицинских учреждений, оснащения их аппаратами искусственной вентиляции легких, противовирусными препаратами, тест-системами, средствами индивидуальной защиты и другими необходимыми средствами.

Сооронбай Жээнбеков еще раз особо отметил самоотверженный труд медицинских работников в сложившейся ситуации.

Обратил внимание на необходимость их полного обеспечения средствами индивидуальной защиты для минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией при лечении больных.

Подчеркнул важность обеспечения своевременных выплат по заработным платам и сопутствующим надбавкам врачам и медперсоналу.

Глава государства обратил внимание на необходимость разработки различных сценариев развития эпидемиологической ситуации в стране на ближайший период. Также отметил необходимость предоставления полной и открытой информации населению о текущей ситуации с вирусом, поступлении и распределении гуманитарной помощи, и средств со специальных счетов, где аккумулируются взносы граждан и организаций.

"Ни один нуждающийся человек не должен остаться без соответствующей помощи", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Также обратил внимание на обеспечение своевременных социальных выплат ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, и героям Апрельской революции.

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова представила информацию о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

Сообщила, что продолжается усиленная работа по установлению всего круга контактных лиц и помещению их на обсервацию и домашний карантин.

Она проинформировала, что из 116 зараженных медицинских работников 36 являются врачами, остальные заразившиеся младший и средний медицинский персонал, и другие работники.

Вице-премьер-министр отметила, что все полагающиеся надбавки медикам будут выплачиваться своевременно. На эти цели уже было направлено 38,5 млн сомов, по итогам апреля месяца планируется выделить 132 млн сомов.

Также она сообщила, что в ближайшие дни ожидается прибытие в страну медицинских специалистов из Китая и Польши для помощи и обмена опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Разработана платформа, где размещена онлайн интерактивная карта, информация об эпидемиологической ситуации в стране, распределении и учете гуманитарной помощи в разрезе регионов и др.

Вместе с этим Аида Исмаилова проинформировала, что совместно с соответствующими государственными органами ведется работа по регулированию цен на лекарственные препараты, изучению причин их повышения со стороны отдельных фармацевтических компаний.