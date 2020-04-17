В природном заповеднике "Айгуль-Таш" зацвел цветок Айгуль

Интересно, что эти удивительные цветы растут на склонах только одной горы - "Айгуль-Таш" в одноименном заповеднике в Баткенской области. Это каменистая гора находится в 17 километрах от города Баткен.

Цветок айгуль (рябчик Эдуарда) занесен в Красную книгу СССР в 1978 году, а в Красную книгу Кыргызстана - в 2004-м году.

Представители пресс-службы Госагентства охраны окружающей среды и лестного хозяйства отмечают, что айгуль цветет ежегодно, в начале апреля раскрываются первые бутоны уникального цветка и массовый период цветения начинается с 20 апреля и длится всего пару недель.

В целях сохранения и расширение ареала произрастания уникального цветка Айгуль глава ГАООС и ЛХ Мирслав Аманкулов поручил директору Баткенского территориального управление Бакытбеку Умарову усилить охрану и контроль, а также в период эпидемиологической ситуации в стране временно запретить посещение туристам и отдыхающим заповедник.