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В природном заповеднике "Айгуль-Таш" зацвел цветок Айгуль

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- Айжан Мамбеталиева
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Интересно, что эти удивительные цветы растут на склонах только одной горы - "Айгуль-Таш" в одноименном заповеднике в Баткенской области. Это каменистая гора находится в 17 километрах от города Баткен.

Цветок айгуль (рябчик Эдуарда) занесен в Красную книгу СССР в 1978 году, а в Красную книгу Кыргызстана - в 2004-м году.

Представители пресс-службы Госагентства охраны окружающей среды и лестного хозяйства отмечают, что айгуль цветет ежегодно, в начале апреля раскрываются первые бутоны уникального цветка и массовый период цветения начинается с 20 апреля и длится всего пару недель.

В целях сохранения и расширение ареала произрастания уникального цветка Айгуль глава ГАООС и ЛХ Мирслав Аманкулов поручил директору Баткенского территориального управление Бакытбеку Умарову усилить охрану и контроль, а также в период эпидемиологической ситуации в стране временно запретить посещение туристам и отдыхающим заповедник.


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URL: https://www.vb.kg/387305
Теги:
Баткенская область, ГАООС и ЛХ
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