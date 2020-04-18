Прогноз погоды на май: Лето уже начинается!

После оказавшегося в немалой своей части прохладным и дождливым нынешнего апреля в Чуйскую и Таласскую долины и в долины Ошской, Джалал–Абадской и Баткенской областей наконец–то придет метеорологическое лето.

Переход среднемесячной температуры воздуха в сторону повышения через +15 градусов, что у метеорологов и считается наступлением лета.

По данным ориентировочного прогноза Министерства чрезвычайных ситуаций и его Кыргызгидромета, в отдельные майские дни температура может подниматься до +30 градусов.

Чуйская область. Среднемесячная температура воздуха составит +16…+18 градусов, в Кеминской долине и предгорных районах - 10-12 тепла.

В течение месяца ожидается колебание ночной температуры от +4…+9 до +10…+15, а дневной от +17…+22 до +25…+30. В отдельные дни возможно понижение температуры по ночам до +1…+6, днем до +11…+16.

В Кеминской долине и предгорных районах ночью будет от +1...+6 до +7...+12, возможны заморозки до 0...–2. Днем от +13…+18 до +20…+25, в отдельные дни вероятно понижение температуры до +7…+12.

Таласская область. Среднемесячная температура воздуха - 14-16 градусов выше нуля. По ночам будет от +1…+6 до +8…+13, днем от +17…+22 до +24…+29. В отдельные дни возможно понижение температуры до +11…+16.

Иссык-Кульская область. Среднемесячная температура воздуха - 11-13 градусов выше нуля. Ночная температура составит в среднем +3...+8, днем от +11...+16 до +18...+23.

Баткенская, Джалал-Абадская и Ошская области. Прогнозируется среднемесячная температура +17…+19 градусов, в предгорьях - 13-15 тепла. В ночное время от +6…+11 до +12…+17, днем от +17…+22 до +27…+32. В предгорных районах в течение месяца ночью от +3…+8 до +9…+14, днем от +13…+18 до +22…+27.

Нарынская область. Среднемесячная температура составит +11…+13 градусов. По ночам будет преимущественно +2…+7, возможны заморозки до 0...–2. Днем от +12...+17 до +19...+24.

Экскурс–бюро

Много столетий назад основатель индийской династии Великих моголов, уроженец Ферганской долины непобедимый Захир-ад-дин Мухаммад Бабур, тосковал там, за Гималаями, о родных отрогах Тянь–Шаня и однажды записал: "Самое лучшее время года в Оше - это весна".

Можно добавить к "Бабур–наме", что в Бишкеке насчет весны полная аналогия с Ошем. Весна – лучшая время года, май – лучшее время весны.

В последнем календарно–весеннем месяце средняя продолжительность солнечного сияния в Бишкеке, по данным метеонаблюдений за последние 100 с лишним лет, составляет 265 часов, что на 63 часа больше, чем в апреле.

Причем продолжительность дня возрастает уже не так интенсивно, как в предыдущие месяцы, к концу мая день увеличивается ровно на 1 час и составит 15 часов 4 минуты.

Если сказать о температурных рекордах, то за весь период метеонаблюдений в Пишпеке - Фрунзе - Бишкеке аномально низкая температура воздуха в мае наблюдалась в 1989 году, когда столбик термометра 1–го числа опустился до отметки ровно 4 градуса мороза. Вероятность заморозков такой интенсивности в первой декаде мая еще составляет 18 - 26 процентов.

А день 31 мая 2001–го оказался аномально жарким. Тогда столбик термометра поднялся до отметки 35,6 градуса.