Кыргызские милиционеры ищут в России мигранта, истязавшего ребенка

Поиски соотечественника, избивавшего ребенка, проводят сотрудники представительства МВД КР в РФ. Поводом для этого послужило появившееся в соцсетях видео с записью издевательства над мальчиком, сообщили в представительстве.

На записи видно, как отец (в соцсетях высказывалось предположение, что это трудовой мигрант из Кыргызстана в России) бьет сына по голове, пинает его, ударяет металлическим прутом, заставляя отжиматься от пола. Жена не пытается остановить мужа, а лишь, плача, уговаривает мальчика выполнить его требование.

Сотрудникам службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР удалось установить личность этого человека. Им оказался 35-летний уроженец Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Ж.Э. Также стала известна личность его 33-летней супруги Ж.Ж.

Проверка показала, что эта семья действительно находится в Россию, куда они убыли еще 16 октября 2019 года. В настоящее время, как сообщается, представительством МВД КР в РФ проводит оперативно-розыскные мероприятие по установлению местонахождение Ж.Э.

Дополнительная информация будет дана по окончании проверки.