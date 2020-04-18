За ночь по Кыргызстану были задержаны 93 нарушителя комендантского часа

На 18 апреля за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, г.Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 часов по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 93 нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. Кроме этого, 8 автомашин были водвлрены на штрафстоянку.

Из них:

в городе Бишкек- 74,

г.Жалал-Абад – 5,

г.Ош -6,

Ат-Башинском районе - 5

Кара-Сууйском районе-3,

В Ноокатском районе, г.Нарын и Сузакском районе не зарегистрированы нарушители комендантского часа.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 2798 нарушителей.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.

"В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких", - говорится в сообщении.