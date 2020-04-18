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Из-за коронавируса международный "Диктант Победы" перенесли на осень

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- Евгений Денисенко
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Международная акция "Диктант Победы", планировавшаяся на 24 апреля, из-за ситуации с распространением вирусной инфекции, переносится на осень. Об этом сообщил глава думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Этот проект реализуется второй год подряд и, по замыслу, должен быть еще более масштабным, чем в 2019 году. Тогда участие в "Диктанте Победы" прняли более 150 тысяч человек в 23 государствах, включая Кыргызстан. На сей раз вместе с ним о своей готовности сообщили более 35 стран.

В самой России в нынешнем году к акции присоединилось и Министерство обороны. Планируется, что площадки диктанта будут открыты в частях по всей стране, включая удаленные и труднодоступные регионы, а также на российских военных объектах за рубежом. В том числе, как и в 2019-м, - на российской авиабазе "Кант" в Кыргызстане.

Участниками диктанта тогда стали и жители Кыргызстана в двух городах – в Бишкеке и Оше. Только в столице республики проверить свои знания о Великой Отечественной войне решили около ста человек, за парты сели и школьники, и пожилые люди.

В ходе нынешнего диктанта, вновь задуманного в виде тестирования, предстоит ответить на 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны. Из них 20 вопросов будут посвящены истории России и 5 вопросов - местной тематике. На каждый предусматривается по четыре варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный. Все задания сформированы профессиональным сообществом, исходя из принципов компетентности и исторической достоверности.

Эта акция, как подчеркнул Александр Хинштейн, призвана пробудить интерес у школьников и молодежи к событиям героического прошлого. И также даст возможность проверить свои знания истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

"Диктант Победы" мы переносим с ранее заявленной даты ориентировочно на сентябрь текущего года. Тем не менее, работа по его подготовке идет", - заявил парламентарий.


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URL: https://www.vb.kg/387313
Теги:
ВОВ, Россия, школа, День Победы, карантин
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