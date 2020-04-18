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С момента введения ЧП в Бишкеке количество ДТП сократилось втрое

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- Оксана Гут
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С момента введения режима ЧП в столице – с 25 марта количество ДТП уменьшилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом на брифинге заявил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Так, по его данным, в этом году было зарегистрировано 37 ДТП, погиб 1 человек и 56 получили увечья разной степени. А в 2019 году за этот период было 115 ДТП, 3 погибших и 142 человека пострадали.

Также Орозалиев сообщил, что с 25 марта по 17 апреля в столице было зарегистрировано 1048 преступлений. Из них, 950 раскрыто.

"По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество преступлений уменьшилось более чем в 2 раза. Так, в 2019 году было зарегистрировано 2828 преступлений", - отметил комендант.


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URL: https://www.vb.kg/387315
Теги:
ДТП, преступление, Бишкек, Кыргызстан, карантин
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