Карантин: Всем, кто подставил свои руки, огромная сердечная благодарность

В редакцию VB.KG пришло письмо от женщины, жительницы Аламудунского района. В нем она благодарит сотрудников айыл окмоту, которые в сжатые сроки оказали помощь нуждающимся и "молча и слажено" раздали продуктовые пакеты.

"В последнее время, нас людей, жизнь проводит через череду обстоятельст и осмыслений происходящего... И оно такое разное, это происходящее. Но есть и общее, штормит от очень разных чувств и информации.

Можно поддерживать себя хорошими воспоминаниями, можно негодовать, можно фантазировать разное будущее, можно перестраивать свои планы и мечты под реальность. Можно действовать в предложенных обстоятельствах. Так вот, сегодня пишу о действии... О действиях людей, работающих в наше непростое время в Аламудунском айыл окмоту.

На днях жители улицы Полевая и улицы Гагарина, обратились за гуманитарной помощью в государственную администрацию Аламудунского района. Не буду живописать о трудностях пенсионеров и матерей одиночек, оставшихся без заработка по причине знакомых всем реалий. Хотя может и стоит. Сегодня не об этом.

Пишу о слаженной и быстрой работе сотрудников Аламудунского айыл окмоту! От момента обращения за помощью, до раздачи её, прошло менее пяти часов. Хотя склады пустые! Государство, или кто там ответственен за наполнение складов продуктами, по прежнему отмалчивается.

Первым принял заявку по телефону Атай Алмазович Картанбаев, работник государственной администрации Аламудунского района. Без промедления передал её дальше. Курировал заявку глава Аламудунского айыл окмоту Найзабек Асанбекович Кольбаев. Он был всё время на связи. Далее девушка Альбина уточняла все недостающие моменты. Предоставили гуманитарную помощь Шуревич Людмила Ивановна и Макешов Эдил.

А ещё другие люди, которые просто не названы, водители, те кто повёз помощь в другие места, те кто оказал помощь до этого и кто будет делать адресную помощь далее... Вот так молча и слаженно. Всем работникам айыл окмоту, всем кто дал продукты людям, всем, кто подставил свои руки, огромная сердечная благодарность!

В пакетах заботливо были уложены 3 килограмма картошки, 1 килограмм макарон, 10 яиц и замороженная курица.

Спасибо всем! От всего сердца спасибо! Ведь не только про курицу или картошку речь..."