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Телеканал "Пирамида" сегодня покажет бишкекское Пасхальное богослужение

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- Александр Тузов
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В церковь просят не ходить: все покажут по ТВ!

Как сообщили VB.KG в Управлении Бишкекской и Кыргызстанской епархии, практически в последний момент принято важное для многих тысяч кыргызстанцев независимо от их вероисповедания решение, согласованное и с властями Кыргызской Республики, о телетрансляции местного Пасхального богослужения.

Сегодня, 18 апреля, начиная с 23:30 прямая трансляция Пасхального богослужения из Свято-Воскресенского кафедрального собора города Бишкек будет вестись не только на официальной инстаграмм-странице Бишкекской и Кыргызстанской епархии https://www.instagram.com/pravoslaviekg.

Новация последних нескольких часов в том, что прямая трансляция Пасхального богослужения из Свято-Воскресенского кафедрального собора планируется также и на гораздо более доступном верующим и неверующим телеканале "Пирамида" – начало трансляции также намечено на 23.30.

Как заранее договорились с мэрией Бишкека, для общей безопасности в условиях чрезвычайного положения из-за коронавирусной пандемии пасхальная служба будет проходить за закрытыми дверями, без прихожан.

В соборе будут только несколько человек, в том числе священнослужители в алтаре, двое певчих на клиросе и телеоператор "Пирамиды".

Как заверили в епархии, служба пройдет с соблюдением всех норм санитарной безопасности.

Мэрия Бишкека настоятельно просит всех кыргызстанцев воздержаться от посещения храмов и кладбищ при нынешнем режиме чрезвычайного положения.


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URL: https://www.vb.kg/387322
Теги:
мэрия, православие, праздник, санитария, Кыргызстан, коронавирус
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