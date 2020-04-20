В ЕАЭС потребовалась помощь бизнесменов стран-партнеров

С призывом к бизнес-сообществам Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обратился Консультативный совет их торгово-промышленных палат. Предпринимателей стран Евразийского экономического союза попросили помощь в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

Соответствующее обращение, как рассказали в Евразийской экономической комиссии, было подготовлено по результатам совещания ТПП государств-партнеров. Оно прошло в режиме видеоконференции с участием руководителей и представителей этих палат, а также членов Коллегии ЕЭК, под председательством главы Комиссии Михаила Мясниковича.

"Обращаемся к предпринимателям наших стран с просьбой информировать о возможностях, потребностях и проблемах сотрудничества с партнерами в рамках ЕАЭС, барьерах в торговле и перемещении на территории стран Союза медицинских и других товаров повышенного спроса, возникшего в связи с пандемией коронавируса", - говортся в документе. В нем также просят сообщать "о предложениях по интенсификации интеграционных процессов и ускорению формирования единого экономического пространства ЕАЭС".

Вся эта информация будет направляться в ЕЭК для принятия необходимых решений.

Михаил Мясникович рассказал об уже предпринятых в рамках Союза усилиях, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях пандемии. Прежде всего речь идет о комплексе срочных антикризисных стабилизационных мер и мерах по восстановлению и дальнейшему развитию экономик стран-союзниц, которые были недавно утверждены Межправсоветом ЕАЭС.

В этом перечне - отмена ряда процедур оценки соответствия медицинских товаров с целью их быстрого поступления на рынки стран Союза, создание "зеленого коридора" для импорта критически важных товаров, временное снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин на комплектующие материалы для отдельных отраслей экономики.

"Еще одна проблема, решением которой мы занимаемся постоянно, – это обеспечение бесперебойной работы транспортных грузовых перевозок", – отметил глава Коллегии ЕЭК. По его мнению, необходимо также помочь на возвратной, но льготной основе, с отсрочкой на два-три года предприятиям промышленности, транспорта, услуг, которые оказались в сложной ситуации:

Вместе с тем, Михаил Мясникович выразил беспокойство по поводу того, что "отдельные национальные регуляторы принимают односторонние решения в поддержку собственной экономики, чем зачастую создают дополнительные трудности для партнеров по Евразийскому экономическому союзу". "Это всё провоцирует принятие ответных мер, еще более жестких, поэтому все решения должны быть в обязательном порядке согласованы", – подчеркнул глава Коллегии ЕЭК.

Он также призвал торгово-промышленные палаты совместно с Евразийским фондом стабилизации и развития и Евразийским банком развития отрабатывать новые формы поддержки бизнеса, в первую очередь малого и среднего.

Участники совещания договорились объединить усилия для выработки при поддержке ЕЭК совместных решений по укреплению сотрудничества и стимулированию экономического строительства в ЕАЭС в условиях кризиса. Проводить такие совещания предусмотрено на регулярной основе.