Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Москве нетрезвый водитель из Кыргызстана совершил аварию

243  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве уроженец Кыргызстана, работавший здесь таксистом, совершил ДТП. Об этом сообщили российские СМИ.

На одной из столичных улиц автомобиль, управляемый кыргызстанцем, столкнулся с другой машиной. К счастью, никто не погиб. Однако, как выяснили прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД, водитель такси находился в состоянии опьянения.

Выясняются все обстоятельства происшедшего. По словам виновника ДТП, сам он родом из Нарына.

В прошлом году в России был принят закон, ужесточающий наказание для виновников "пьяных" аварий Теперь, если нетрезвый автомобилист причинит пешеходу тяжкий вред здоровью, его могут лишить водительских прав на срок до семи лет. Наказание за ДТП со смертельным исходом составляет от 12 до 15 лет лишения свободы – в зависимости от количества жертв.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387332
Теги:
задержание, Россия, Кыргызстан, авария, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  