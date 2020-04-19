В Москве нетрезвый водитель из Кыргызстана совершил аварию

В Москве уроженец Кыргызстана, работавший здесь таксистом, совершил ДТП. Об этом сообщили российские СМИ.

На одной из столичных улиц автомобиль, управляемый кыргызстанцем, столкнулся с другой машиной. К счастью, никто не погиб. Однако, как выяснили прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД, водитель такси находился в состоянии опьянения.

Выясняются все обстоятельства происшедшего. По словам виновника ДТП, сам он родом из Нарына.

В прошлом году в России был принят закон, ужесточающий наказание для виновников "пьяных" аварий Теперь, если нетрезвый автомобилист причинит пешеходу тяжкий вред здоровью, его могут лишить водительских прав на срок до семи лет. Наказание за ДТП со смертельным исходом составляет от 12 до 15 лет лишения свободы – в зависимости от количества жертв.