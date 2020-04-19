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Третью партию гуманитарной помощи передала Кыргызстану ВОЗ

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- Нина Ничипорова
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Всемирная организация здравоохранения, как сообщили в региональном представительстве этой организации в Кыргызстане, передала 64 ПЦР-тест-системы для проведения 6 тысяч 720 анализов для диагностики COVID-19.

Они предназначены для скрининговых исследований и подтверждения положительных результатов на COVID-19, полученных с использованием ПЦР-тестов других производителей. Эта партия гуманитарной помощи является третьей, ранее Минздраву были переданы 2 тысячи 600 тест-наборов.

ВОЗ отмечает, что анализы на COVID-19 должны проводиться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией. ВОЗ рекомендует данный метод диагностики, так как сегодня он считается самым точным и надежным и позволяет определить даже очень небольшое количество РНК вируса в биологическом материале человека, а стало быть, помогает выявить болезнь на ранней стадии заболевания.


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URL: https://www.vb.kg/387334
Теги:
ВОЗ, гуманитарная помощь, Кыргызстан, коронавирус
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